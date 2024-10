Mais de 51 mil crianças têm Cartão Bilhetinho em Fortaleza; saiba como solicitar

Desde sua criação, em 2013, o programa já beneficiou mais de 51 mil crianças na Capital cearense Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF)

Crianças entre 2 e 7 anos incompletos, com até 1,10m, têm direito a integrar o programa Cartão Bilhetinho, que evita que os pequenos precisem pular ou passar por baixo da catraca no transporte coletivo de Fortaleza. De acordo com a Prefeitura, neste ano, 1.700 solicitações do cartão foram feitas. Desde 2013, quando foi criado, são 51 mil crianças inseridas. Iniciativa é realizada entre a Prefeitura de Fortaleza e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) e pretende oferecer mais conforto, dignidade e segurança.

O cartão conta com sistema de biometria facial, evitando o uso indevido por meio de terceiros e outras fraudes. Ao aproximar o Bilhetinho do validador, é necessário que o responsável apresente o rosto da criança ou levante a mão dela para liberar a catraca.

Como solicitar o Bilhetinho É necessário agendar o atendimento através do site da Etufor, escolhendo entre uma das sete centrais de atendimento disponíveis: sede da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Central de Atendimento no RioMar Kennedy, Terminal Washington Soares, Central da Cidadania da Câmara Municipal de Fortaleza e Vapt-Vupt Antônio Bezerra, Messejana, Riomar Fortaleza. Após agendamento, é necessário comparecer à central de atendimento do órgão selecionado com a documentação necessária: RG e CPF da criança e do responsável, certidão de nascimento e comprovante de endereço com CEP de Fortaleza.

A criança também deve comparecer para efetuar a biometria facial, que é a foto que será impressa no documento, e aguardar a entrega do documento na sede da Etufor. Em caso de bloqueio, se dirigir à sede da Etufor. O uso deste cartão é pessoal, intransferível e não tem direito a acompanhante. Para solicitar a 2ª via, o responsável deve apresentar Boletim de Ocorrência (B.O) feito na delegacia ou eletrônico impresso.

Serviço

Emissão do Cartão Bilhetinho

Agendamento: site da Etufor

Quando: de segunda a sexta, das 8 às 16h45min Onde: rua Demétrio Menezes, 3750, Antônio Bezerra. Vapt Vupt Antônio Bezerra

av. Jornalista Tomaz Coelho, 408, Messejana. Vapt Vupt Messejana

rua General Sampaio, 835, Centro. Loja 162, Shopping Central. Vapt Vupt Centro

rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu. Loja 2093. Shopping RioMar Fortaleza av. Washignton Soares, s/n, José De Alencar. Terminal Aberto Washington Soares