Outubro Rosa: empresária oferece micropigmentação gratuita a mulheres com câncer, em Fortaleza

O serviço está em sua 4° edição e fica disponível durante o ano inteiro, mas a ação neste mês busca dar ainda mais visibilidade ao Outubro Rosa — campanha para conscientizar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

As sessões ocorrem todas às terças e quartas-feiras do mês, das 10h às 18 horas, com agendamento prévio e apresentação de atestado médico. De acordo com Laura, os agendamentos podem ser feitos em qualquer unidade do estúdio, a depender da disponibilidade da cliente. “Nós fazemos os atendimentos em todas as unidades para facilitar”, relata Laura.

A iniciativa surgiu no meio da pandemia, em 2021, quando o estabelecimento teve que fechar os atendimentos. “Vi muita gente passando necessidade, inclusive minhas colaboradoras. Eu também fiquei prejudicada e perdi totalmente a minha renda. Mesmo nesse período, eu queria tentar fazer algo por alguém”, explica.

“Pedi muito a Deus que ele me desse algo e eu aprendesse, para que eu pudesse fazer algo pelo próximo. Nesse tempo, eu fiz um treino online mesmo, que eu sou micropigmentadora, peguei uma pedra artificial e falei ‘se eu conseguir fazer uma micropigmentação aréola e ver que vai ficar bom, vou entender que foi um aviso de Deus e que é um trabalho que eu tenho que fazer gratuitamente em gratidão a tudo que ele nos deu’”.