Menos de 1% dos imóveis de Fortaleza tem focos do mosquito da dengue; veja índices dos bairros

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, cerca de 0,84% dos imóveis do Município registram focos de mosquito da dengue. O quantitativo é resultado do 4º Levantamento do Índice Rápido de Aedes Aegypti (LIRAa) de 2024, que monitora o índice de infestação a partir de visitas de agentes de endemias a imóveis.

De acordo com a Secretaria de Saúde (SMS), no período de 9 a 13 de setembro de 2024, foram visitadas 3.915 quadras, com 49.523 imóveis amostrados, dos quais 423 apresentaram focos do mosquito.

Os resultados foram divulgados na manhã desta quarta-feira, 16, durante a 81ª reunião do Comitê Intersetorial de Controle das Arboviroses, evento realizado na Escola de Saúde Pública de Fortaleza (Espfor).