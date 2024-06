Vacinação contra a dengue chega a mais 23 municípios na segunda

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de 23 municípios do interior do Ceará, darão início à vacinação contra a dengue a partir da próxima segunda-feira, 1°. Com isso, a QDenga passará a ser ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para jovens de 10 a 14 anos em 27 cidades cearenses.

O Estado recebeu, ao todo, 11.349 novas doses do imunizante; dessas, 6.244 foram encaminhadas para a Região de Saúde do Cariri. A cidade que receberá mais vacinas será o Crato, com 2.384. As informações são da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A campanha de vacinação contra dengue — a primeira da história do Brasil — chegou ao Ceará em maio, voltada a contemplar 25% do público-alvo em quatro municípios: Fortaleza, Aquiraz, Eusébio e Itaitinga.