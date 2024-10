Cearense suspeito de roubo a carro-forte em Icapuí é morto no MS pela Polícia

“Então, pedimos pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo 4° Núcleo de Inquérito de Caucaia. Realizamos diligências para localizá-lo e, durante essas buscas, descobrimos que ele estava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul”, explicou o delegado da Ficco, em entrevista ao O POVO .

A identidade não foi divulgada. O suspeito, de 31 anos, era natural de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Conforme o delegado Paulo Renato, da Ficco/CE, após a tentativa de roubo a um carro-forte em Icapuí, foram realizadas investigações que apontaram a participação do homem no crime.

Um homem que estava foragido da Justiça do Ceará foi localizado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Durante a abordagem policial, que aconteceu nessa segunda-feira, 14, o homem reagiu e acabou sendo morto. Ele era suspeito de envolvimento em uma tentativa de roubo a carro-forte em Icapuí , a 201 km de Fortaleza, registrada em junho deste ano.

As forças de segurança do Ceará contataram as autoridades sul matogrossenses para informar sobre a situação e solicitar cooperação na prisão do foragido. A Ficco/MS localizou o suspeito em uma casa no bairro Jardim Jóquei Club, em Campo Grande.

“O homem estava na residência com sua companheira. Durante a abordagem, ele reagiu à prisão e tentou fugir. Ele apontou uma arma de fogo em direção aos policiais. Os policiais reagiram e, conforme informado pela polícia do Mato Grosso do Sul, acabou sendo atingido durante o confronto”, declarou o delegado.

Com o homem, foram apreendidos uma pistola Glock 9 mm, além de um documento falsificado - com a foto do suspeito, mas com dados alterados. A mulher que estava na residência foi conduzida à delegacia como testemunha, onde foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias da troca de tiros e a situação do documento adulterado.