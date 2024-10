Homem é morto a tiros na CE-397, em Mauriti, no Ceará

Um homem de 25 anos foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira, 14. O crime foi registrado na rodovia CE-397, no município de Mauriti, a 513,04 quilômetros de Fortaleza, próximo ao cemitério do Distrito de Coité.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal de Mauriti, investiga o caso como homicídio doloso, quando há intenção de matar. A vítima, que possui antecedentes por ameaça, foi identificada como Marcelo Barbosa do Nascimento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram ao local e realizaram as diligências do caso. Ainda não há informações sobre a prisão dos suspeitos do crime.