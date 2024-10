Homem é encontrado morto com as mãos amarradas em via pública no Grande Pirambu

Caso foi registrado na noite desse domingo, 13, no bairro Carlito Pamplona. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso

Um homem de 32 anos foi morto a tiros em uma via pública no bairro Carlito Pamplona, no Grande Pirambu, em Fortaleza. O caso foi registrado na noite desse domingo, 13. A vítima foi encontrada com as mãos amarradas na via.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência no local, onde uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) colheu os indícios do crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que equipes da Polícia Civil do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), também foram acionadas para o caso. O homicídio está sendo investigado pela 4ª Delegacia do DHPP.