Amigos do Peito CE: projeto celebra dez anos de iniciativa com evento para mulheres

Desde o início do projeto, mais de 350 mulheres foram beneficiadas com a micropigmentação mamária. O evento contará com palestras, depoimentos, rodas de conversa e mais

De acordo com Gisele, é necessário que a paciente já tenha realizado os tratamentos de quimio e radioterapia, estando de alta médica, e que já esteja com sua prótese mamária. “A intenção da micropigmentação paramédica é reconstruir a aréola e mamilo através da arte da micropigmentação”, explica.

Durante o período da tarde haverá um evento aberto ao público. “Comemoraremos os dez anos do Projeto Amigos do Peito. Teremos palestras informativas, depoimentos de pacientes, rodas de conversa, música e os parabéns do projeto (...) Aguardamos o público para que mais pessoas saibam que o projeto existe e que mais mulheres consigam ser abençoadas com o projeto”.

Ainda de acordo com a coordenadora, o projeto não acontece somente em formato de mutirão no mês de outubro. “Essa é uma das faces do projeto. Ele perdura em atividade durante o ano inteiro, onde essas mulheres são atendidas por esses voluntários, cada uma individualmente em seus consultórios”, finaliza.

Serviço



Comemoração 10 anos do projeto Amigos do Peito Ceará

Quando: 16/10

Mutirão exclusivo para pacientes

Das 8 às 12 horas

Onde: rua Padre Ibiapina, 1129, Centro. UniFametro Campus Conselheiro Estelita. Fortaleza (CE)

Evento comemorativo (aberto ao público)

Das 13h30min às 17 horas

Onde: rua Carneiro da Cunha, 180, Jacarecanga. UniFametro Campus Carneiro da Cunha. Fortaleza (CE)