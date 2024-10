Mais dois homens são presos suspeitos da morte de torcedor do Fortaleza no Jangurussu O crime aconteceu em setembro de 2023. Outros cinco suspeitos já haviam sido presos em setembro último. O caso segue em investigação pela 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) 14:16 | 15/10/2024 Autor Cotidiano O POVO Cotidiano O POVO Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Foto de apoio ilustrativa. Crime ocorreu há um ano no bairro Jangurussu Crédito: BARBARA MOIRA

Sobe para sete o número de suspeitos presos pela morte de Ozeni de Sousa Silva, 39, torcedor do Fortaleza Esporte Clube assassinado em setembro de 2023 no bairro Jangurussu. Conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), mais dois homens foram presos. Outros cinco suspeitos já haviam sido capturados nos dias 18 e 19 de setembro de 2024, um ano depois do crime. Os homens têm idade entre 20 e 37 anos e foram presos em Fortaleza e no município de Jaguaruana. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No dia 10 de outubro, o sexto suspeito foi preso. O homem de 24 anos é investigado pela participação no crime que vitimou o torcedor.

Já na tarde dessa segunda-feira, 14, o sétimo suspeito foi preso no bairro de Fátima. Com ele, foi encontrado um celular com queixa de roubo. Ele é considerado pela investigação como um dos executores da vítima. Ele também deve responder por receptação do aparelho telefônico. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime estaria relacionado a rivalidade de torcedores. O caso segue em investigação pela 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).