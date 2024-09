Quinto suspeito de participar de morte de torcedor no bairro Jangurussu é capturado

A briga de torcida ocorreu no último dia 27 de setembro de 2023 Crédito: Reprodução/Vídeo via WhatsApp O POVO

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) capturou um homem de 37 anos, investigado por participar do homicídio de um torcedor em Fortaleza, no dia 26 de setembro de 2023. O mandado de prisão temporária foi cumprido na última quinta-feira, 19, no município de Jaguaruana, distante 185 km da Capital. Conforme a 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito é investigado por participar de uma briga entre torcedores ocorrida no ano passado, no bairro Jangurussu. Na ocasião, um professor de boxe foi atingido por um objeto perfurocortante quando já estava caído no chão. A vítima chegou a ser socorrida a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após ser localizado, os agentes de segurança capturaram o alvo. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Municipal de Jaguaruana, onde a ordem judicial foi cumprida. Um aparelho celular foi apreendido pelos policiais civis.

Com a captura, sobe para cinco o número de envolvidos no homicídio. A Polícia Civil dá continuidade às investigações com o objetivo de identificar, localizar e prender todos os envolvidos na ação criminosa. Relembre o caso Na madrugada do dia 27 de setembro de 2023, Ozeni de Sousa Silva, conhecido como “Guabiru”, foi assassinado com golpes na cabeça após uma briga entre torcedores do Fortaleza Esporte Clube, um grupo rival. O homem, de 39 anos, chegou a ser socorrido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.