Torcedor é condenado a 10 anos de prisão por tentativa de homicídio de torcedor rival

Pertences da vítima após linchamento realizados por torcedores rivais Crédito: Reprodução/TJCE

No dia do crime, conforme relatado nos autos, cerca de 80 torcedores do Fortaleza estavam em um estabelecimento comercial e abordaram um homem que dirigia uma motocicleta utilizando uma blusa do Ceará e capacete preto e branco. Na ocasião, a vítima, por ser motorista de aplicativo, ainda levava um passageiro na garupa. Após ser parado pelo grupo de tricolores, o homem foi espancado e linchado em via pública pelo réu e demais torcedores. Condenação Presidido pelo juiz Marcos Aurélio Marques Nogueira, o júri condenou o réu a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado. Além disso, deverá pagar R$ 5 mil de indenização à vítima. O POVO não identifica vítimas de crimes violentos.