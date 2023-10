Cerca de 50 mil crianças em Fortaleza foram beneficiadas pelo Bilhetinho desde 2013

Mesmo sem o cartão, crianças de até sete anos ou de até 1,10 metro de altura têm o direito à gratuidade no transporte coletivo de Fortaleza. O serviço, no entanto, torna o processo mais simples.

"Estimular o uso do Bilhetinho é importante porque, além de melhorar a experiência das crianças dentro do ônibus, ainda colabora com a criação da cultura de uso do transporte coletivo”, considera Raimundo Rodrigues, presidente interino da Etufor, em nota.

Para solicitar o documento, é necessário agendar o atendimento no site da Etufor e comparecer ao local com a documentação necessária. "O procedimento é simples, pois queremos que cada vez mais Bilhetinhos sejam confeccionados. Temos ainda um público infantil grande que pode ser beneficiado", adiciona.

Onde solicitar o cartão?

Sede da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor);

Central de Atendimento do shopping RioMar Kennedy;

Câmara Municipal de Fortaleza;

Vapt-Vupt Centro, RioMar Fortaleza, Antônio Bezerra e Messejana;

Terminal Washington Soares.

Documentos Necessários