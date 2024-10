Caso Zé Maria do Tomé: réu é condenado por envolvimento na morte de líder comunitário

O julgamento foi marcado por manifestações que pediam justiça para o líder comunitário . Zé Maria do Tomé foi assassinado um dia antes de uma reunião com o Ministério Público do Ceará (MPCE) onde apresentaria provas de crimes ambientais ocorridos com uso de pulverização aérea de agrotóxicos na região de Limoeiro do Norte.

Francisco Marcos Lima Barros, de 41 anos, foi considerado culpado por envolvimento na morte do líder comunitário Zé Maria do Tomé, assassinado em 2010 com 25 tiros . O julgamento, iniciado nesta quarta-feira, 9, durou cerca de dez horas e terminou com a sentença de 16 anos em regime fechado para o réu.

Três outros suspeitos morreram desde a data do homicídio: Antonio Wellington Ferreira Lima, Sebastião Lima e Westilly Hitler Raulino, este último apontado como autor do crime.

Nesta quarta-feira, 9, cerca de uma hora após o início da sessão do júri, o réu passou mal e o julgamento foi interrompido por 40 minutos. Ele foi retirado do salão para atendimento emergencial e passou a acompanhar o julgamento por meio de videoconferência.

Estiveram presentes no Fórum Clóvis Beviláqua as comissões de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará e da OAB, a Ouvidoria Agrária Nacional, a Secretaria de Direitos Humanos do Ceará e o Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace).

Movimentos sociais inspirados na luta de Zé Maria do Tomé também marcaram presença, como o Movimento 21. A organização Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte e a direção nacional do Movimento Sem Terra (MST) acompanharam o julgamento.