Jovem é morto a tiros em praia no bairro Meireles, em Fortaleza

Um jovem de 21 anos foi morto com disparos de arma de fogo na tarde deste domingo, 13, em praia no bairro Meireles, em Fortaleza. Além dele, outro homem também foi atingido pelos disparos e foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

A ocorrência foi atendida por uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Ceará.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, informou que por meio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará, prendeu dois homens em flagrante, suspeitos da autoria do crime. Um deles tem 20 anos, com ficha criminal por roubo, e o outro tem 23 anos.

Os dois foram levados para o 2º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Ceará, onde os procedimentos cabíveis estão em andamento.

A vítima tinha antecedentes criminais por homicídio, posse irregular de arma de fogo e por integrar organização criminosa.

Investigação sobre assassinato no Meireles

A Perícia Forense do Estado do Ceará foi também acionada para a ocorrência. Agora, investigações policiais e apurações estão sendo realizadas para resolver o caso.