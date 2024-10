Juventude Digital abre vagas para cursos e bootcamps; saiba como participar

São 100 vagas para cursos e bootcamps. As inscrições são feitas no portal do Juventude Digital nestas quarta-feira, 16, e quinta-feira, 17

A Prefeitura de Fortaleza está disponibilizando 100 vagas para cursos de forma on-line e presencial do Juventude Digital (JD), até esta quinta-feira, 17. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oficial do JD. Os cursos são nas áreas de programação e marketing.

Os cursos na modalidade presencial são de “Metodologias ágeis para o desenvolvimento de projetos”, às terças e quintas, das 9h às 12 horas, e “Java para iniciantes”, às quartas e sextas, das 9h às 12 horas. Cada turma tem dez vagas e as aulas acontecem nos laboratórios do JD, localizados nos Cucas Barra do Ceará e Mondubim.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já os bootcamps de Marketing Digital acontecem das 18h30min às 21h30min, às segundas, quartas e quintas, e o curso de Programação Full Stack, das 19h às 22 horas, às segundas, terças e quintas. Todos de forma online e com 40 vagas cada.