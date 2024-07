Juventude Digital oferta 60 vagas para cursos de formação profissional

O programa Juventude Digital está com 60 vagas abertas para cursos gratuitos de formação profissional nos bairros do Mondubim, Jangurussu e Barra do Ceará, na Capital . Até a próxima quinta-feira, 25, poderão ser realizadas inscrições nos módulos de jogos, marketing e dados, por meio do site oficial do JD .

Os cursos serão ministrados nos JD_Labs de cada bairro, localizados dentro dos respectivos Cucas, com duas turmas para cada currículo.

No ato da inscrição, o interessado deverá criar uma conta no Fortaleza Digital com endereço da Capital, selecionar no curso desejado, realizar a pré-inscrição e por fim confirmá-la por e-mail e na área do aluno, no portal do JD.