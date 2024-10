Casal é encontrado morto dentro de residência em Tianguá; Polícia suspeita de feminicídio

Um casal foi encontrado morto dentro de uma residência no município de Tianguá, a 318,68 quilômetros de Fortaleza, na madrugada desta segunda-feira, 14. Equipes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para ocorrência que teria sido feminicídio seguido de suicídio.

Conforme os agentes policiais, uma mulher de 19 anos foi morta com disparos de arma de fogo dentro do imóvel. No local, um homem, de 32 anos, apontado como companheiro da vítima e autor do crime, cometeu suicídio em seguida.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou na tarde desta segunda-feira, 14, que a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) esteve no local e que o caso está a cargo da Delegacia Regional de Tianguá.