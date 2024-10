Elefante-marinho é flagrada dando a luz no Brasil pela primeira vez

Um alerta foi emitido à população local para que não se aproxime nem interaja com os animais

Os animais foram avistados logo pela manhã. O nascimento, conforme o PMP-SP, deve ter acontecido durante a noite da quarta-feira, 10. As equipes, agora, monitoram a mãe e o filhote , aferindo a temperatura e o comportamento dos animais.

Uma elefante-marinho fêmea foi flagrada após dar à luz um filhote na manhã desta sexta-feira, 11, na praia de Garopaba, em Santa Catarina. Segundo o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é a primeira vez que um caso do tipo acontece no Brasil.

A fêmea costuma ficar no mesmo local por 20 dias para amamentar o filhote. Depois disso, ela segue para o mar e o filhote fica em terra, em torno de dois meses, em jejum, antes de iniciar a primeira migração em busca de alimento.

"Se vocês encontrarem esses animais na praia, ou virem, fiquem longe, falem baixo, pela saúde dos animais. Eles não vão voltar para o mar, não é o ideal voltar neste momento para o mar. E acaba que a nossa presença acaba atrapalhando, estressando a espécie, uma mãe com o filhote que acabou de parir", alerta Thaise Lima de Albernaz, bióloga do Instituto Australis, ao g1 Rio Grande do Sul.

Um alerta foi emitido à população local para que não se aproxime nem interaja com os animais. O Instituto pede para que as pessoas fiquem a, pelo menos, 50 quilômetros (km) de distância dos animais.