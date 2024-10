Palmeiras esvazia DM e terá força máxima na reta final do Brasileiro

Verdão aproveitou pausa da Data-Fifa para recuperar jogadores e ter elenco completo em busca do tricampeonato nacional

A Data-Fifa, que já foi uma dor de cabeça, desta vez se tornou uma solução para os problemas do Palmeiras. Afinal, o Verdão aproveitou o período sem partidas para esvaziar o seu departamento médico. Assim, o técnico Abel Ferreira ganha o elenco fortalecido para disputar as nove “finais” do Campeonato Brasileiro.

Nesta quinta-feira (10), o lateral-direito Mayke foi o último a deixar o DM. O jogador treinou sem restrições com o restante do elenco e á está à disposição de Abel Ferreira. Assim, apenas Piquerez e Bruno Rodrigues, estes com lesão mais graves nos joelhos e que só voltam em 2025, seguem como desfalques.