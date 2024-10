Atlético-MG informa que Rubens tem lesão muscular na coxa direita

Galo tem novo problema para duelo com o Fortaleza pelo Brasileirão e para as semifinais das Copas do Brasil e Libertadores

O Atlético-MG divulgou que terá mais um problema para o duelo com o Fortaleza, na próxima quarta-feira, às 21h45, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, e para as semifinais da Copa do Brasil e Libertadores. Trata-se de Rubens, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Dessa forma, o jogador fez exames após a vitória sobre o Grêmio, última quarta-feira (9), na Arena MRV. Ele foi titular no lugar de Guilherme Arana, que teve uma lesão na coxa esquerda. Assim o técnico Gabriel Milito terá ‘dor de cabeça’ para escalar a lateral esquerda.

Por outro lado, o comandante poderá contar com o retorno do atacante Alisson, que está fora de combate desde o final de agosto. O jogador está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda e voltou a treinar com o elenco.