Ação em shopping de Fortaleza informa sobre o câncer ocular infantil mais comum

O Shopping Parangaba sediará a campanha nacional “De Olho nos Olhinhos”, que destacará a importância da conscientização sobre o câncer ocular infantil, o retinoblastoma, que afeta crianças de zero a cinco anos de idade. A ação ocorrerá de forma simultânea em 44 shoppings, no dia 21 de setembro, sábado, das 10h às 22 horas.

O retinoblastoma é um tipo raro de câncer no olho. Segundo o Ministério da Saúde, é o tumor ocular mais comum em crianças, representando cerca de 3% dos cânceres infantis, chegando a uma média de 400 casos por ano. Foi o caso da filha Lua, dos jornalistas idealizadores do evento, Tiago Leifert e Daiana Garbin.

De acordo com a médica oftalmologista especialista em Oncologia Ocular do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), Daiane Memória, a doença pode chegar às formas mais graves mesmo no início da vida do bebê.