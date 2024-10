Homem é preso em flagrante após alterar placa da moto em Fortaleza; veja vídeo

Prisão, com ajuda de videomonitoramento, aconteceu na manhã desta quinta-feira, 10, no bairro Pici. Alteração seria para despistar fiscalização e evitar multas de trânsito

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante após alterar a placa de identificação da própria motocicleta na manhã desta quinta-feira, 10, no bairro Pici, em Fortaleza. A prisão aconteceu pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) com auxílio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) e do Sistema Agilis, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Após identificar o flagrante, a Coordenadoria informou a uma equipe do 18º Batalhão Policial Militar (18º BPM) que uma moto com placa suspeita trafegava em uma via pública do bairro.

As diligências do caso foram realizadas após os agentes identificarem que o veículo não correspondia aos dados que constavam no registro do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran).



Na ocorrência, o condutor da motocicleta foi parado pelos agentes policiais e, durante a abordagem, foi verificado que um dos números da placa do veículo tinha sido alterado.