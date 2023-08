Colégio Cearense: comemoração de 110 anos reúne ex-alunos e ex-professores

A festa, que aconteceu nesse sábado, 26, na estrutura onde a escola funcionou, contou com a participação de diversos ex-alunos e professores e contou com exposição de fardas e apresentações musicais

“Só para você ter ideia do que era estudar lá, eu fiquei mais feliz quando passei para estudar no Colégio Cearense do que quando passei no vestibular”, recorda Valeska. Ela é ex-aluna da escola e foi cerimonialista na festa de comemoração. “Eu estava vestida com a farda colégio. Tem ideia do que é isso? Vestir essa farda novamente?”, questiona, emocionada.

“Várias gerações num encontro feliz”, diz Valeska Capistrano, 53, sobre a Conframarista 2023, celebração que reuniu ex-alunos e ex-funcionários do Colégio Cearense do Sagrado Coração para comemorar os 110 anos da instituição. A escola, localizada na avenida Duque de Caxias, no Centro de Fortaleza, foi responsável por formar milhares de cearenses nos mais de 100 anos em que funcionou.

A programação do evento começou às 16h com uma missa, realizada por um padre que também é um ex-estudante do colégio. Depois disso, houve o momento de visitação pela estrutura do local e confraternizações para reviver a época da escola.

Desde fevereiro de 2017, o prédio é considerado um patrimônio histórico e cultural do estado do Ceará e da cidade de Fortaleza. “Faz muitos anos que não a escola não está mais ativa, mas muitas gerações, muitas pessoas se formaram através dela. Isso [o tombamento] é muito importante, porque vira uma referência. Não só na capital, Fortaleza, mas dentro do nosso Estado”, diz a ex-aluna.

Ela ainda destaca a importância da confraternização para a preservação da memória no Ceará. “Você anda em outros estados e a preservação histórica é muito grande. Aqui, é como se tudo virasse poeira quando aquilo parasse de existir. Na realidade, dentro daquelas paredes, dentro desses locais, tem tantas histórias que foram vividas, experiências de vida, amizades que se formaram”.

A ex-professora de Ciências do Colégio Cearense, Francinete de Oliveira Fernandes. e o ex-aluno, o dentista Ricardo Veras Pacheco Crédito: Divulgação

O vínculo entre alunos e professores, ao longo da vida escolar, é repleto de histórias de superação, ajuda e aprendizado. E confiança. Por anos, a professora Francisca Francinete de Oliveira Fernandes, 75, ensinou ao hoje dentista Ricardo Martins. Depois que ele deixou a escola, o vínculo continuou. Ele se tornou o dentista de confiança, o abraço que lembra o passado, o respeito que um aluno sempre tem pelos seus professores. "Ele continua sendo o mesmo menino. É muito bom ouvir que muitos alunos lembram de momentos importantes que vivemos juntos, valorizam isso, e nos devolvem com histórias e muito carinho e aprendizado. É emocionante", destaca a professora.

Hoje, a estrutura do colégio abriga o Centro Universitário Estácio do Ceará. A instituição, de acordo com Valeska, mantém uma sala com recordações e recebe encontros de ex-alunos anualmente.