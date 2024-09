Escola pública de Fortaleza recebe evento da Nasa

A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) João Mattos, localizada no bairro Montese, em Fortaleza , participa da Noite Internacional de Observação da Lua nesta sexta-feira, 20. A iniciativa, idealizada pela Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (Nasa), realiza mais de seis mil momentos organizados em diversos países do mundo durante os meses de setembro e outubro.

O projeto acontece em parceria com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa). A escola conta com salas temáticas, com o planetário itinerante e telescópios para a observação dos astros.

A diretora da escola, Socorro Paula, entende que o evento não enriquece apenas a aprendizagem, mas também promove a criatividade e a conscientização cultural e ambiental dos estudantes. “É uma forma de conectar os alunos ao mundo ao seu redor, tornando o aprendizado mais significativo e envolvente, além da oportunidade de abrir a escola para a comunidade local”, destaca, em nota.

A EEMTI João Mattos existe há 65 anos. Desde 2022 a escola passou a ofertar o ensino médio integral. Ao todo, 407 alunos estão matriculados na unidade.