Alunos de escola de artes restauram salão principal de palacete histórico

Com os olhos atentos, materiais em mãos e o cuidado em fazer um bom trabalho, os alunos do curso de conservação e restauração da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho realizam o restauro do chamado salão azul do palacete histórico localizado no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Durante o mês de setembro, a turma de 15 alunos faz o restauro das pinturas decorativas que dão vida ao salão principal e o espaço do Ateliê da Conservação da Escola de Artes e Ofícios. O trabalho deve ser feito dentro do tempo de curso. Conforme Carolina Alves, que presta assessoria à coordenação pedagógica do curso de conservação e restauração e ex-aluna da casa, normalmente o trabalho dos alunos é feito em outros locais — como é o caso da cripta da igreja de Nossa Senhora dos Remédios, no bairro Benfica. Pelo entendimento de que as pinturas devem ser preservadas não só por uma questão estética, o local escolhido para os trabalhos foi o palacete histórico.

“Nós temos o salão principal, chamado de salão azul, que tem pinturas parietais que precisam ser conservadas passando por uma manutenção. E por entendermos que não é só uma questão estética, estamos aplicando técnicas de restauro de pinturas tradicionais com os materiais apropriados, conservando a alvenaria, a estrutura da edificação em si e o imóvel de modo geral”, explica. Sob a supervisão do professor Merlin Alves, os alunos cuidadosamente realizam cada uma das etapas para que as flores, os arabescos e as pinturas que lembram madeira tenham cada detalhe sendo bem feito. Alves contou que, a priori, faz-se uma análise para identificar as patologias que o local apresenta, as figuras — se são arabescos, flores ou madeira —, a estabilização de partes frágeis e depois preencher o que estava com perda com massa e nivelar. Veja fotos:

"Depois se higieniza novamente e fazemos a reintegração da policromia, tentando alcançar o tom original para fazer o ajuste no desenho", comentou. "O processo total às vezes é indeterminado, mas evitamos trabalhar de forma excessiva em um único lugar e conseguir focar os momentos de aula em devolver a harmonia estética do local, que é justamente a proposta do curso". Cada etapa do restauro precisa de atenção e é necessário que as técnicas repassadas em aulas teóricas sejam bem aplicadas. Oscar de Queiroz, aluno da escola de artes e ofícios, conta que a experiência tem sido prazerosa por aprimorar os conhecimentos já desenvolvidos no curso de iniciação em restauração em papel, escultura e tela. "Tem sido muito interessante aprimorar o aprendizado que já tive no curso de iniciação, pude aprender uma técnica específica que eu ainda não tinha visto no curso anterior e ver como cada técnica se conecta", relata.