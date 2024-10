Caso Zé Maria do Tomé: julgamento começa com atraso e réu passa mal

Com manifestações e um atraso de quase uma hora, o julgamento do último réu acusado do assassinato do líder comunitário Zé Maria do Tomé, começou a ser realizado por volta das 10h desta quarta-feira, 9, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. A previsão é que o julgamento termine ainda nesta tarde. O crime aconteceu em Limoeiro do Norte, em abril de 2010. O ativista foi morto com 25 tiros.

Um ato, que teve início às 8 horas, marcou o início do julgamento do crime. Ele foi realizado por movimentos sociais do acampamento Zé Maria do Tomé e por parentes da vítima. Os manifestantes cobraram justiça sobre o caso.

O réu em julgamento é Francisco Marcos Lima Barros. No processo, ele foi apontado de participação na logística do crime. Pouco depois das 11 horas, cerca de uma hora após o início da sessão do júri, o réu passou mal e o julgamento foi interrompido.