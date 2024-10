Ceará registra setembro com menos roubos dos últimos dez anos

Sala de monitoramento da Central Integrada de Operações de Segurança (Ciops) Crédito: Alex Gomes - Especial para O POVO, em 23/4/2019

Para o secretário Roberto Sá, da SSPDS, as reduções são resultado dos esforços da pasta para o combate à criminalidade no Estado. Entre os pontos destacados pelo secretário estão os investimentos em equipamento, efetivo nas ruas e inteligência policial. “Nós tivemos a implantação de três programas importantes: o Segurança no Ponto, que é a presença da polícia ostensiva em pontos onde as pessoas desembarcam e embarcam nos ônibus e onde as nossas estatísticas apontavam que eram lugares que aconteciam delitos. Foi implantado o programa Meu Celular, que tem dado um resultado fantástico”, afirma Sá, em nota. Outro ponto destacado pelo secretário é o programa Moto Segura, lançado em setembro, e que visa a recuperação de veículos roubados no Estado.

“É a oportunidade que o Estado tem de, num primeiro momento, para entregadores e mototaxistas, conseguir monitorar esses veículos, com autorização do proprietário, em caso de um sinistro, de um roubo, de um furto, e assim iremos até esse veículo para encontrá-lo, devolvê-lo ao proprietário e prender o autor desses crimes”, conclui o titular, em nota. Cenário de reduções é anual no Ceará As reduções têm se repetido ao longo dos últimos anos no Estado. Entre 2020 e 2023, o número de CVPs no Ceará caiu de 53.956 para 42.607, redução equivalente a 21,04%. O último ano obteve o menor número de roubos desde 2015, com 33.440 casos a menos que o auge da série histórica, registrado em 2017. A tendência é que a sequência de reduções continue em 2024, exceto abril, todos os meses do ano até aqui tiveram seus respectivos menores números dos últimos dez anos. Entretanto, com 274 dias passados entre 1° de janeiro e o último dia de setembro, os dados apontam para uma média de 101 roubos por dia em território cearense.

Um dos destaques é fevereiro, que em 2020 obteve o maior número de CVPs entre todos os meses analisados desde 2015, com 7.787 roubos. Já este ano, o mês dois apresentou o segundo menor número geral do período, com 2.994 roubos. Com 27.914 ocorrências registradas desde janeiro, o Ceará computou 14,3% menos roubos que em relação ao ano passado, quando 32.580 ocorrências foram anotadas até setembro. A região com maior diminuição de ocorrências foi o Interior Sul, que saiu de 2.372 para 1.720 casos no comparativo, o que equivale a 27,5% de redução. No Interior Norte, a queda foi menos expressiva, em torno de 8%, com 2.110 roubos em 2024, contra 2.301 ocorrências em 2023.

Segundas-feiras são os dias com maior número de roubos no Estado A quantidade de crimes contra o patrimônio no Ceará é bem distribuída entre os dias da semana, com leve acréscimo nas segundas-feiras, que acumulam 15,73% dos casos desde 2015. Os demais dias úteis também guardam uma fatia em torno de 15% dos registros, enquanto sábados e domingos apresentam 12% e 11%, respectivamente. O quadro é parecido em 2024, com a maioria dos CVPs na segunda-feira, cerca de 15% dos casos em cada dia útil e queda mais acentuada no fim de semana. Veja percentual de roubos em cada dia da semana este ano