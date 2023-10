Outubro rosa: 100 atendimentos gratuitos serão disponibilizados pelo Crio em Fortaleza

Inscrições devem ser realizadas por meio de formulário disponibilizado no instagram do Centro; vagas serão distribuídas conforme os critérios para seleção de pacientes

O Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio) disponibilizará 100 atendimentos gratuitos com mastologistas, como parte da campanha do Outubro Rosa, voltada ao diagnóstico precoce e à prevenção ao câncer de mama. A ação será realizada no próximo dia 28 de outubro, das 7 às 12 horas, na sede do Crio, localizada na rua Francisco Calaça, 1300, no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza.

Para participar, as interessadas devem se inscrever por meio do formulário disponibilizado na bio do instagram do Crio (@centrodeoncologiacrio) e seguir ao menos um dos critérios abaixo:

- Ter idade igual ou superior a 40 anos;

- Possuir histórico familiar de câncer de mama (mãe e/ou avó);

- Apresentar alterações visíveis nas mamas (ferida, nódulo, vermelhidão).