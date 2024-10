VetMóvel oferece serviços veterinários gratuitos no RioMar Kennedy

Para realizar a castração de cães e gatos, é necessário efetuar um agendamento pelo telefone 156 e selecionar a opção 6 ou pelo site oficial . Após o cadastro, é preciso aguardar a equipe da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa) entrar em contato para confirmar o agendamento. As consultas são atendidas por ordem de chegada, com distribuição de fichas a partir das 7 horas.

O VetMóvel está realizando serviços veterinários gratuitos no estacionamento do Shopping RioMar Kennedy, localizado na avenida Sargento Hermínio até o próximo dia 1º de novembro. O atendimento oferece consultas, castração e vacinação antirrábica, de segunda a sexta-feira, das 7 às 12 horas e das 13 às 16 horas.

Os tutores devem apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de endereço de Fortaleza no momento do atendimento. Para o transporte dos animais, os cães devem ser levados com guia, coleira e focinheira, enquanto os gatos devem ser transportados em caixas adequadas.

Já a vacinação antirrábica é realizada após a consulta e pode ser aplicada a partir dos quatro meses de idade, em cães e gatos, anualmente. Fêmeas que estiverem prenhes, lactantes ou no cio, não podem. A recomendação é que o tutor traga o cartão de vacinação do animal, mas quem não possuir o documento poderá receber um novo no local.

O VetMóvel já ultrapassou 191 mil procedimentos, incluindo castrações, consultas clínicas e vacinas antirrábicas. Além disso, o projeto já atendeu 61 bairros em todas as 12 regionais de Fortaleza.