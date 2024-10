Instituto cearense vai participar de celebração do Rosário no Santuário do Cristo Redentor, no RJ

O instituto Hesed, localizado no bairro Ancuri, em Fortaleza, vai participar da celebração ao Dia Nacional do Rosário, celebrado nesta segunda-feira, 7, diretamente do Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O evento começa às 17h30min e será transmitido de forma online.

“Será um dia histórico, nós precisamos, como filhos de Nossa Senhora, devotos do Santo Rosário, abraçar e viver esse dia intensamente, então se programem, se organizem para viver junto com a gente, junto com a Igreja, esse dia tão memorável. Com o Rosário de Nossa Senhora, nós vamos vencer todas as batalhas, todos os males com certeza”, destaca a irmã Maria Raquel, do Instituto Hesed, em nota.