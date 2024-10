Casal é preso em Fortaleza com pistola com mira a laser e drogas

Prisão aconteceu na noite do último sábado, 5, no bairro Mondubim. Foram apreendidos quase 50 kg de maconha

Agentes da 2ª Companhia do 21º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PM-CE), prenderam, na noite do último sábado, 5, um homem e uma mulher no bairro Mondubim, em Fortaleza.



Com o casal, os policiais encontraram 47,5kg de maconha, 250g de cocaína, uma pistola 9mm, carregadores de pistola, mira laser, além de 37 munições.



De acordo com a Polícia Militar, por volta das 17h25min, policiais que estavam de plantão receberam a informação de que caixas de origem suspeita haviam sido deixadas em uma residência.