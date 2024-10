Tábua das marés: veja horários de maré alta e baixa em Fortaleza neste domingo, 6

Neste domingo, 6, de eleições municipais, Fortaleza terá apenas três picos de marés, de acordo com o Portal Tábua de Marés. O habitual é que se tenha quatro. A maré baixa deve acontecer às 11h54min e a alta às 18h06min, atingindo até 2,7 metros.

A tábua de maré é uma tabela com os períodos de cheia e seca do mar. Com a informação, banhistas e atletas de esportes aquáticos podem se programar para aproveitar a água nos melhores horários.