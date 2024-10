Espigão do Titanzinho: moradores temem paralisação da obra após eleições em Fortaleza

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-10-2024: Quiosques são demolidos no Titanzinho. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Em janeiro de 2023, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) deu início às obras do espigão do Titanzinho, no bairro Serviluz, em Fortaleza. A intervenção começou depois que a Regional 2 apresentou o projeto aos moradores. Atualmente, contudo, a comunidade teme que a intervenção seja suspensa após as eleições municipais, que ocorrem no próximo domingo, 6. A obra do projeto do novo espigão resulta de um acordo entre a comunidade, os professores das escolinhas de Surf do Titanzinho e a Prefeitura de Fortaleza. O projeto inclui a demolição dos quiosques que guardavam materiais utilizados nas aulas da modalidade esportiva. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os moradores da comunidade do Titanzinho aprovam a obra e esperam que ela seja entregue no prazo, estimado para dezembro deste ano, conforme a Seinf informou ao O POVO nesta sexta-feira, 4.

"Se for pro bem de toda a comunidade seria muito bom, mas a minha preocupação é se vão dar continuidade após as eleições, porque em toda época de eleição vem um projeto pra comunidade, mas, infelizmente, quando passa, a obra fica inacabada e tudo fica ao léu", explica Romualdo Guilherme Reinaldo, de 55 anos, comerciante local. Ele reforça que a comunidade precisa ser melhor assistida, uma vez que, segundo ele, o local não dispõe de política de segurança e saneamento básico. “O descaso aqui tem sido grande. Eu moro aqui há mais de 40 anos e as coisas não têm acontecido da maneira que eles falam que vai acontecer”, reiterou. Reinaldo passou a morar no Titanzinho quando tinha 13 anos. Ele destaca que a região é “uma área de pescadores” que, assim como ele, advêm da Praia Mansa, área de aproximadamente dez hectares situada no Mucuripe.

O comerciante pontua que a fonte de renda do local se concentra no comércio varejista de materiais hidráulicos, restaurantes, mercantis e nas escolinhas de Surf. Preliminarmente, esta última categoria encontrou dificuldades em concordar com as obras devido à possibilidade de começar a intervenção e não terminá-la por causa das eleições. “Existe uma preocupação de todos nós que essa obra pode parar por causa das eleições agora domingo, a gente não sabe quem vai ganhar para prefeito e vereador, mas a gente tá torcendo para que essa obra seja um sucesso para todos nós”, compartilha Fábio Silva, proprietário e professor de uma das escolinhas de Surf do Titanzinho. O surfista relata que ele e outros três professores da modalidade esportiva foram realocados para quatro contêineres que ficam próximos ao começo do espigão. Lá, os professores reúnem os alunos e os conduzem para a praia, onde as aulas são realizadas.

“A gente tá pegando os alunos lá (no contêiner) e vem fazer as aulas aqui no Titanzinho, porque a gente não pode ficar parado”, acrescenta Fábio. Raimundo Cavalcante, morador da comunidade e professor de Surf no Titanzinho, relata que "eles tiraram as escolinhas para fazer a pavimentação, urbanização e depois retornar com as escolinhas de novo". "Mas se começou, acredito que vai terminar”, complementa. O POVO contatou a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) a fim de saber como está a execução da obra. A pasta informou que já executou 50% dos serviços previstos no projeto de urbanização na comunidade do Titanzinho.