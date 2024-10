Fortaleza tem 24 trechos próprios para banho neste fim de semana; veja quais

Setor Leste do litoral de Fortaleza, onde ficam a Praia do Futuro e a Praia da Sabiaguaba, concentram grande parte dos pontos que estão próprios aos banhistas

Em contrapartida, Fortaleza terá nove trechos inapropriados para quem deseja dar um mergulho no mar. Maioria dos pontos fica situada no setor Oeste, onde está a Praia da Barra do Ceará.

O setor Leste do litoral da Capital concentra grande parte dos pontos que estão apropriados aos banhistas. Nessa área é onde ficam localizadas a Praia do Futuro e a Praia da Sabiaguaba.

P. do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema. P P. do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09. P P. do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08. P P. do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06. P P. do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues. P P. do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati. P P. do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01. P P. do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares. P. do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I. P P. do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus. P P. do Titanzinho - Praia do Titanzinho. P P. da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos. P P. da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba.

15C - P. do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.

16C - P. do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.

17C - P. do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

18C - P. do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro.

19C - P. de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.

20C - P. de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

69C - P. de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

Setor Oeste

P. da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges.

P. do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes.

P. do Pirambu - Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.

P. da Colônia - Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge