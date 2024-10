Crianças de Santana do Cariri fazem rifa para participarem de evento de paleontologia

Crianças do Cariri fazem rifa para custear participação em evento de Paleontologia no Rio Grande do Norte Crédito: Divulgação

Dez crianças bolsistas de extensão do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, localizado em Santana do Cariri, abriram uma rifa solidária para custear uma viagem até Natal e conseguirem participar do Paleo Nordeste 2024 (Paleo-NE), encontro de palentologia que ocorrerá entre os dias 5 e 7 de dezembro. As bolsistas têm entre 11 e 14 anos e buscam arrecadar R$ 9 mil. Cada número da rifa custa R$ 5, e o ganhador receberá um kit com produtos da loja Mundo Cretáceo. Os itens são produzidos por artesãos locais, como imãs, chaveiros, bottons, ecobag, livro, caneca, réplica de um fóssil, réplica do símbolo do museu, dentre outros. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A professora responsável pelo setor educativo do Museu, Andressa Alencar, e a professora de inglês Maísa Cidrão Justino estão à frente da rifa solidária. O evento Paleo-NE ocorrerá no campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).