Filipe Luís cita próximos passos em ‘processo de recuperação’ de Gabigol no Flamengo

Filipe Luís entende que seu papel no Flamengo vai além do simples e objetivo desempenho como técnico, mas tem correlação com a de um ídolo. Não à toa, o treinador rubro-negro tem se mostrado muito zeloso com a situação de Gabigol, outro ícone histórico, no clube. Depois de sustentar a titularidade do atacante na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, o comandante esclareceu à imprensa que seguirá com a ‘cartilha de recuperação’ do camisa 99 em prática até tê-lo novamente em grande fase – física e mental.

O técnico ‘concedeu’ a Gabigol aquilo que ele mais cobrava no período de Tite no Flamengo: minutagem. Filipe Luís acredita que só assim, com sequência e ritmo de jogo, poderá ver Gabriel Barbosa performar novamente em grande estilo com o Manto. E apesar de ainda não tê-lo em seu melhor momento, o treinador gostou do que viu na noite da última quarta-feira (2) no Maracanã.

“Escolha minha (titularidade de Gabi), técnica. Sei o que ele pode me oferecer. Imaginei como o adversário viria jogar, como poderíamos atacá-los e o plano de jogo ocorreu em cima dele como número 9, e Bruno Henrique mais aberto. Acredito que tenha feito um bom jogo, mas, com certeza, com muito a evoluir”, avaliou durante a coletiva pós-jogo.