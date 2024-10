São Paulo adia futuro de veteranos para depois do Brasileirão

Com a queda na Libertadores e na Copa do Brasil, restou ao São Paulo apenas o Campeonato Brasileiro. Contudo, mesmo com uma competição para disputar, a diretoria já começou a pensar em 2025. A grande dúvida no elenco é saber se os veteranos vão permanecer para a próxima temporada.

Afinal, além de Welington, que tem pré-contrato assinado com o Southampton, da Inglaterra, o São Paulo não sabe se contará com Rafinha e Luiz Gustavo em 2025. Ambos são titulares do time de Luis Zubeldía, mas também cogitam a aposentadoria ao fim da temporada.