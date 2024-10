Bairro Moura Brasil recebe equipamento para população em situação de rua

LEIA MAIS | Emergência ignorada: pacote de ações para população de rua de Fortaleza não saiu do papel

O bairro Moura Brasil recebeu a primeira Estação do Cuidado. Equipamento, inaugurado nesta quarta-feira, 2, é voltado para atender a pessoas em situação de rua e com problemas relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas.

"Um espaço de acolhimento e cuidado nas pessoas em situação de rua. Tem sala com psicólogo, assistente social, atividades na área de saúde para fazer curativos. Encaminhamento para outros serviços de saúde, educação, mercado de trabalho para resgatar a dignidade dessas pessoas", frisa a secretária.

A secretária da Proteção Social (SPS), Onélia Santana, disse que a escolha do local foi estratégica, pelo maior fluxo de pessoas em situação de rua na região. O novo equipamento será administrado pela SPS.

Parceiro do projeto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública irá replicar essa experiência, através do Centro de Acesso a Direitos e Inclusão Social (Cais). A secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério, Marta Machado, afirmou que a Estação Cuidadoé um modelo de política que a genteestá sendo fomentadapelo Governo Federal.

"A gente diz que prevenção é ter para onde ir. Então, espaços como esse são espaços seguros onde as pessoas sabem que podem contar com a ajuda e, com isso, reduzir o abuso de substância", disse.

Paulo Sérgio, 45, que está em situação de rua há cerca de um ano, acredita que o local "vai ajudar muito todo mundo". Ele esteve nesta quarta no espaço, e recebeu atendimentos do projeto Acolher, como corte de cabelo.