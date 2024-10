Nova Horta Social de Fortaleza é inaugurada no bairro Sapiranga

Horta Social é ativada no bairro Sapiranga e abre cadastro para público nesta quarta-feira, 2 Crédito: FÁBIO LIMA

O primeiro plantio da Horta Social Francisco Carlos de Oliveira, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, ocorreu na manhã desta quarta-feira, 2. O equipamento deve beneficiar cerca de 400 pessoas. O objetivo do projeto é fomentar o acesso a alimentos orgânicos para a população em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, além de idosos moradores do entorno. É necessário fazer cadastro para usufruir da horta. A Horta Social é um projeto de 2015 realizado com o apoio da Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), em parceria com organizações da sociedade civil. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O local foi escolhido devido a uma pesquisa sobre o uso do Cadastro Único para Programas Sociais na região, oferta de espaço adequado e desamparo socioestrutural das famílias. Outras estufas do projeto estão nos bairros Conjunto Ceará, Granja Portugal, Conjunto Palmeiras, Pedras e Jacarecanga.

O prazo de cadastro é permanente. Inicia-se às 14 horas desta quarta-feira, 2, e o público-alvo são pessoas sem renda suficiente para uma refeição balanceada. As pessoas mais velhas, moradoras do entorno poderão se beneficiar também. Para se inscrever, é necessário comparecer de forma presencial ao local. Os documentos como RG, CPF, comprovante de residência e número de inscrição social (NIS) são obrigatórios para usufruir da construção. Os interessados passam por atendimento individualizado para diagnóstico socioeconômico. O orçamento para a construção desta nova horta, de acordo com a Prefeitura, foi de aproximadamente R$ 1,2 milhão. São mais de 1.200 metros quadrados (m²) de área com sistema de irrigação automatizado por gotejamento, estufa com dez módulos e suportes em madeira massaranduba, onde serão fixados os canteiros em fibra de coco. Ainda conta com dois containers para a área administrativa do equipamento, banheiro e depósito de adubo e sementes.

"O país desperdiça toneladas de alimento. Em outro grau, temos uma insegurança alimentar grande da população", diz Katiane Bispo, nutricionista e coordenadora de segurança alimentar e nutricional da SDHS. Segundo Katiane, os moradores da Sapiranga têm grau de insegurança alimentar leve. Ela acredita que os benefícios da horta são a promoção da agricultura familiar e a democratização de uma dieta rica em vitaminas, minerais e ferro.