Em busca de agilizar atendimentos, Samu Fortaleza inaugura base na Varjota

Com a nova base, a Capital passa a contar com 14 unidades espalhadas por locais estratégicos da Cidade. Outras seis são planejadas pela gestão municipal.

Com o objetivo de agilizar o tempo de resposta no atendimento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ganhou uma nova base de operação , localizada no bairro Varjota, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 3. A unidade já começou a funcionar. Ela conta com duas ambulâncias e duas motolâncias.

Com a unidade, o tempo de resposta no atendimento deve ser reduzido, em média, de 20% a 30%. Vários fatores podem influenciar a questão: horário do chamado, trânsito, distância da base etc. "Independente de qualquer coisa, os locais mais aproximados da ocorrência [Meireles, Beira-Mar, Mucuripe, Cais do Porto e Praia do Futuro], logicamente, terão uma diminuição no tempo de acesso."

A meta do Samu Fortaleza é que as demandas sejam atendidas em cinco a dez minutos. "Quanto mais rápido a gente chega so paciente, mais chance a gente tem de salvá-lo", ressalta Kitt Rôla, gerente do Samu Fortaleza.