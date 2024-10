Fieis se reúnem no carmelo para celebrar Santa Teresinha do menino Jesus

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-10-2024: Missa com arcebispo no Dia de Santa Teresinha. dia em que as irmãs saem da clausura. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-10-2024: Missa com arcebispo no Dia de Santa Teresinha. dia em que as irmãs saem da clausura. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-10-2024: Missa com arcebispo no Dia de Santa Teresinha. dia em que as irmãs saem da clausura. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-10-2024: Missa com arcebispo no Dia de Santa Teresinha. dia em que as irmãs saem da clausura. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-10-2024: Missa com arcebispo no Dia de Santa Teresinha. dia em que as irmãs saem da clausura. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-10-2024: Missa com arcebispo no Dia de Santa Teresinha. dia em que as irmãs saem da clausura. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-10-2024: Missa com arcebispo no Dia de Santa Teresinha. dia em que as irmãs saem da clausura. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-10-2024: Missa com arcebispo no Dia de Santa Teresinha. dia em que as irmãs saem da clausura. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-10-2024: Missa com arcebispo no Dia de Santa Teresinha. dia em que as irmãs saem da clausura. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-10-2024: Missa com arcebispo no Dia de Santa Teresinha. dia em que as irmãs saem da clausura. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-10-2024: Pequena Teresa, um aninho. Missa com arcebispo no Dia de Santa Teresinha. dia em que as irmãs saem da clausura. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-10-2024: Pequena Teresa, um aninho. Missa com arcebispo no Dia de Santa Teresinha. dia em que as irmãs saem da clausura. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA