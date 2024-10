Dois trabalhadores ficam feridos após acidente em obra na Beira Mar, em Fortaleza

Vítimas trabalhavam no local quando vergalhões de ferro caíram sobrem elas. Funcionários foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde

Corporação foi acionada por volta das 19h11min. Conforme instituição, diante da gravidade da situação foram mobilizadas equipes especializadas em salvamento em altura para resgatar as vítimas.

Um acidente em uma obra na Beira Mar, em Fortaleza , deixou dois homens feridos nesta terça-feira, 1°. Segundo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), vítimas trabalhavam no local quando vergalhões de ferro caíram sobrem elas. Funcionários foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde.

Trabalhadores foram retirados do local por meio de técnicas de rapel e com o apoio de um guindaste. Um dos funcionários apresentava suspeita de fratura no fêmur e o outro de trauma raquimedular.

Após o resgate, as vítimas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Instituto Dr. José Frota (IJF), onde devem receber atendimento médico especializado.