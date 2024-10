Nove testemunhas serão ouvidas no julgamento de educador físico acusado de matar companheira

Vítima foi morta com 40 facadas na frente do filho quando tentava ir embora de casa levando seus pertences

Nove testemunhas, sendo quatro de acusação e cinco de defesa serão ouvidas durante o julgamento desta terça-feira, 1º, do feminicídio praticado por um educador físico contra a própria companheira. A vítima foi morta com mais de 40 golpes de faca dentro da própria casa e na presença do filho do casal.

O homem foi preso em flagrante e teve o júri marcado para o dia 30 de abril, no entanto a data foi adiada em razão de uma ação de incidente de insanidade mental pleiteada pela defesa. A vítima e o acusado eram casados e pais de uma criança. Os dois residiam no bairro Luciano Cavalcante, de onde a mulher tentava ir embora levando os próprios pertences.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O marido da vítima usou duas facas para desferir golpes contra a mulher, que morreu no local. O inquérito policial do caso mostra que as autoridades policiais chegaram até a casa quando foram recebidos pelo garoto, filho do casal, que disse aos policiais que o pai havia matado a mãe.