Dois suspeitos de latrocínio em Fortaleza contra motorista de app são presos

Dois homens foram presos nessa segunda-feira, 30, suspeitos de participação no assassinato de um motorista de aplicativo no bairro Pedras, em Fortaleza. As capturas foram feitas em Fortaleza e no município de Itaitinga, Região Metropolitana da Capital. O latrocínio (roubo seguido de morte) foi registrado no sábado, 28.

Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o primeiro suspeito, de 21 anos, foi preso em uma residência particular em Itaitinga. Com ele, foram apreendidas armas, drogas, equipamentos para o tráfico de drogas, dentre outros itens. Veja lista:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora