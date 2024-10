Motocicleta de R$ 34 mil é roubada dez minutos após irmãs saírem da concessionária

Duas irmãs tiveram uma moto zero quilômeto roubada por assaltantes armados, logo depois de deixarem a concessionária. O caso aconteceu em Santa Cruz, bairro do Rio de Janeiro. Cintia Santos, de 37 anos, e Priscila Santos, de 22 anos, foram surpreendidas com o assalto na última quarta-feira, 25.

As jovens contaram que deram R$ 10 mil de entrada após economizarem. A motocicleta ainda não tinha seguro e seria usada para trabalho aos fins de semana, no contraturno do emprego de Priscila numa banca de jornal. As informações são da CNN Brasil e jornal O Dia.