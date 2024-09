Dupla é presa em posse de 'artefato explosivo' dentro de ônibus na Serrinha, em Fortaleza

Dois homens, com idades de 27 e 23 anos, foram presos na tarde desse domingo, 29, em posse de um artefato explosivo de fabricação caseira no bairro Serrinha, em Fortaleza. A dupla e o material estavam dentro de um ônibus no momento da captura. A área foi isolada, o explosivo foi retirado por um braço robótico e, em seguida, foi levado a uma área segura para a detonação.

De acordo com o Comando Tático Motorizado (Cotam), os suspeitos estariam causando tumulto dentro do ônibus. Uma equipe da força de segurança, que fazia rondas pela área, então, interceptou o veículo e abordou os suspeitos que estavam em posse do explosivo.