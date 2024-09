18ª edição da Festa dos Arcanjos reúne centenas de pessoas

O momento foi especial para os presentes. Padre Antônio Furtado ficou à frente da celebração, que aconteceu no bairro Mondubim

Não faltaram corpos e mentes para adoração, diante de uma estátua posta no palco, que abraçou os presentes e emocionou o público. A celebração, Quaresma de São Miguel, marca o fim de 40 dias de reflexão e “jejum”, inspirado em São Francisco de Assis “e dedicado a uma profunda intimidade com Deus”, como destacou o comunicado da ação espiritual.

Um momento de fé, meditação e muita reza e oração. Centenas de pessoas, da Capital e do interior do Estado, estiveram reunidos no bairro Mondubim para celebrar a 18ª edição da Festa dos Arcanjos : São Miguel Arcanjo, São Gabriel e São Rafael.

Para Adriana Lucas, 53 anos, que faz parte da comunidade Shalom, avalia que vivemos em um mundo conflituoso e desesperançoso. “ É um momento em que nos voltamos para Deus com esperanças novas. “Vidas novas e a fé, acima de tudo”.

Ministrada pelo padre Antônio Furtado, o evento católico aconteceu no Centro de Eventos São Miguel Arcanjo. Foi transmitida ao vivo pelas redes sociais, para os que não puderam comparecer.

Momento de curar vidas

Quem também esteve presente ao evento, ao lado da sobrinha, foi a autônoma na área de confecção Angélica Duarte, 42. “Esse evento é muito importante para o coração, a vida e a alma. Deus está sempre na frente”. Sobrinha de Angélica, Mariana Lima, 16, também circulou pela celebração para expressar sua fé. “Aqui é um momento de curar vidas , principalmente entre os jovens. Aqui eu abro meu coração e recebo muita graça”, destaca.



Paulo Albuquerque, 42, foi outro que se fez presente ao lado da esposa. Vindo de Guaiúba, cidade localizada a cerca de 26 km da capital cearense, ele aproveitou o momento espiritual para renovar seus votos ao lado da amada.”Aqui eu renovo meu lado espiritual, as minhas energias. Eu venho sempre porque eu me sinto bem. Me renovo”.



Casada com Paulo e autônoma, assim como ele, Verusa Oliveira, 42, destaca que todo ano se faz presente “É um grande movimento de fé. Uma renovação, espiritualmente e fisicamente. Nos encontramos como pessoa, quanto no firmamento de fé. É um local em que a gente sente a presença do Senhor. É uma renovação não só espiritual, mas amorosa”. Para ela, a celebração fortifica o amor entre os dois. “É uma maneira de demonstrar como a gente se ama. Como o Senhor nos une a cada dia. Deus nos fortalece. A cada dia vivemos algo novo”.