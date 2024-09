Arquidiocese de Fortaleza celebra 100 anos de dom Edmilson Cruz

FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-12-2023: Dom Edmilson da Cruz, Bispo Emérito de Limoeiro do Norte, 99 anos de idade, 75 anos de ordenação presbiteral (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Conhecido por seu trabalho com os pobres e marginalizados, dom Edmilson Cruz celebra seus 100 anos de vida com celebração eucarística no Santuário Arquidiocesano de Adoração – Igreja de São Benedito –, no Centro de Fortaleza. A missa será realizada nesta quinta-feira, 3, sendo presidida pelo arcebispo dom Gregório Paixão, às 18 horas. Dom Edmilson foi bispo auxiliar de Fortaleza por mais de 18 anos e, ao lado de dom Aloísio Lorscheider, desenvolveu trabalhos voltados às periferias. Conforme Ícaro Magalhães, da comunicação da igreja de São Benedito, o clérigo segue seu legado na luta pela defesa dos pobres. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Celebrar estes 100 anos é celebrar um cearense que, mesmo tendo chegado a um posto alto na hierarquia eclesiástica, nunca deixou suas raízes e suas origens, de se voltar aos mais necessitados, sendo voz profética e desafiando poderosos”, relatou.

Manuel Edmilson da Cruz foi ordenado sacerdote aos 24 anos e aos 42 anos recebeu a missão de ser bispo pelas mãos do papa Paulo VI – hoje santo da igreja Católica. Ao todo, são 75 anos de sacerdócio e 58 de episcopado. Conhecido por sua firme defesa dos direitos humanos durante a ditadura militar e seu testemunho de vida simples, desafiou o regime e renegou uma condecoração como forma de protesto. “Esteve com dom Aloísio no dia do sequestro e, a partir dali, se tornou uma voz profética em defesa dos direitos humanos, não deixou de fazer visitas aos presídios, mesmo depois do sequestro. É o legado de alguém que encarnando a palavra de Cristo se coloca ao lado dos mais necessitados sem medo”, disse.