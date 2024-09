Motociclista que levava estudante da UFC atropelado se apresentou à polícia e foi liberado

Motociclista que levava o estudante atropelado por ônibus se apresentou em uma delegacia na noite dessa sexta-feira, 27. Ele prestou depoimento e foi liberado. O jovem João Victor Fontenele Eloia, de 21 anos, cursava Engenharia da Computação na Universidade Federal do Ceará (UFC). O estudante estava na garupa de uma motocicleta, em uma corrida de transporte por aplicativo.

Conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), as investigações estão a cargo do 11º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil que segue realizando oitivas e diligências para elucidar o caso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O acidente aconteceu entre o cruzamento da rua Marechal Deodoro com a avenida 13 de Maio, no bairro Benfica, por volta das 8 horas.