Colombiano preso por roubo milionário a joalheria é deportado para Fortaleza

Um colombiano preso por roubo à joalheira Tânia Joias, no shopping Iguatemi, em Fortaleza, em 25 de junho de 2021, foi deportado nessa quarta-feira, 25, com destino a Fortaleza. Ele foi capturado em março deste ano na Colômbia. O suspeito era procurado pelo crime no qual foram subtraídos R$ 9 milhões em relógios e joias.

De acordo com a Polícia Federal (PF), o suspeito, que ainda não teve o nome divulgado, deve chegar ainda nesta quinta-feira, 26, à capital cearense, para cumprir pena no Ceará. No Estado, a investigação do roubo milionário foi realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com apoio da PF.

